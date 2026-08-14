Quilmes: nueva reunión del Comité de Apoyo a Myriam Bregman

Luego de la movilización que llevó al Gobierno nacional a retirar el proyecto de Ley de Extranjerización de la Tierra, el próximo lunes 17 de agosto se realizará en Quilmes la segunda reunión del Comité de Apoyo a Myriam Bregman y del Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora.

El encuentro tendrá como eje la propuesta de "unir todos los reclamos contra el ajuste y la entrega de Milei y los gobernadores" en una gran Marcha Nacional de la Bronca, prevista para el día en que el Congreso trate los aspectos que permanecen de la fallida normativa. Según los organizadores, el proyecto también afecta a inquilinos, fábricas recuperadas y otros sectores.

La iniciativa surgió a partir de la inquietud de artistas, intelectuales y escritores que respaldan a Bregman y tuvo su primera reunión en Quilmes a comienzos de junio. En aquella oportunidad participaron docentes, trabajadores de distintos gremios, estudiantes, jubilados, integrantes del colectivo de lucha por los derechos de las personas con discapacidad y representantes de los movimientos de mujeres y diversidades.

El encuentro contó además con la participación especial de Christian Castillo, diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FITU).

La segunda reunión se llevará adelante el lunes 17 de agosto a las 15 horas, en 12 de Octubre 427, Quilmes. La convocatoria apunta a ampliar la participación y articular los distintos reclamos en una propuesta común de movilización nacional.