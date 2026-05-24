Quilmes Oeste: tres heridos tras un fuerte choque contra un árbol en avenida Centenario









Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada en Quilmes Oeste, cuando un automóvil perdió el control y terminó chocando de lleno contra un árbol en la intersección de avenida Centenario y Lavalleja.

De acuerdo a las primeras versiones, el conductor habría perdido el dominio del vehículo por motivos que todavía son materia de investigación. Tras cruzarse de carril, el auto impactó violentamente contra el árbol.

A raíz del fuerte choque, las tres personas que viajaban en el vehículo quedaron atrapadas dentro del habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Quilmes para realizar las tareas de rescate.

Una vez liberados, los ocupantes fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.

En el lugar trabajaron también efectivos policiales y agentes de tránsito, mientras avanzan las actuaciones para determinar cómo se produjo el siniestro.