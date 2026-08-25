Quilmes Oeste volvió a hacer historia y ganó la Copa Ciudad Quilmes de Natación

El Club Quilmes Oeste se quedó con el primer puesto de la Copa Ciudad Quilmes de Natación, una competencia que reunió a ocho instituciones del distrito en el marco de los festejos por el 360° aniversario de Quilmes.

La jornada se llevó adelante en el Natatorio Municipal de San Francisco Solano y contó con la participación de más de 500 personas, entre nadadores, entrenadores, familias y representantes de los clubes.

La competencia fue organizada por la Secretaría de Deportes del Municipio y tuvo como escenario, por primera vez, al Natatorio Municipal de San Francisco Solano, que recibió a los participantes durante una jornada marcada por la competencia y la camaradería.

Quilmes Oeste volvió a quedarse con la Copa

La Copa Ciudad Quilmes se disputa bajo una modalidad por equipos. Cada institución presenta seis conjuntos conformados de acuerdo con las distintas categorías de edad, por lo que la clasificación final se define a partir del rendimiento colectivo alcanzado durante la jornada.

Tras las pruebas, Quilmes Oeste obtuvo el primer puesto, mientras que el Club Alemán de Quilmes terminó en el segundo lugar y el Club Los Cooperarios completó el podio.

Para Quilmes Oeste, el triunfo tuvo además un significado especial, ya que representó su tercera conquista en las seis ediciones disputadas hasta el momento bajo este formato. De esta manera, el club alcanzó la mitad de los títulos otorgados en la historia de la competencia.

Ocho instituciones participaron de la jornada

Además de los tres clubes que ocuparon los primeros lugares, participaron de esta edición el Quilmes Atlético Club, el Club Social y Deportivo Sol de Mayo, el Club Atlético Bernal, el Club Argentino de Quilmes y el Club Juventud de Bernal.

La competencia permitió reunir a integrantes de distintas instituciones deportivas del distrito y compartir una nueva jornada de natación en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

La Copa Ciudad Quilmes sigue con más deportes

La Copa Ciudad Quilmes continuará durante agosto y septiembre con competencias correspondientes a otras disciplinas deportivas.

Desde el Municipio destacaron que el certamen busca consolidarse como un espacio de encuentro entre los clubes y la comunidad deportiva local, sumando distintas actividades a las celebraciones por los 360 años de Quilmes.