Quilmes: piden impedir la pesca no autorizada y la instalación de carpas en la escollera de la Ribera

Durante la sesión realizada este martes en el Concejo Deliberante de Quilmes, el concejal del PRO Diego Buffone presentó una Minuta de Comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo municipal para solicitar que se refuercen los controles en el sector de la escollera lindero al Club Náutico de Quilmes, en la zona del Parque de la Ribera.

La iniciativa surgió luego de los episodios de agresiones contra navegantes registrados durante el último fin de semana y apunta a que el Municipio adopte medidas de control e inspección en ese espacio público. En concreto, Buffone pidió que se implementen controles para impedir la pesca en sectores no autorizados y evitar la instalación de carpas y el acampe en un lugar destinado al esparcimiento de los vecinos.

La propuesta contempla la intervención del área municipal que corresponda para garantizar el cumplimiento de las normas y preservar el espacio. "No podemos seguir permitiendo que el espacio público sea tomado por unos pocos inescrupulosos. El Parque de la Ribera no debe transformarse en uno de los tantos nuevos asentamientos en nuestro distrito", sostuvo el concejal durante la sesión.