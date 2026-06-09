Quilmes: realizarán una fiesta solidaria en homenaje a Luis Farinello

Con el objetivo de homenajear a Luis Farinello y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria, este viernes 12 de junio se llevará a cabo el evento "Recordando a Luis", una jornada a beneficio de la Casa del Niño Fundación Farinello.



La propuesta tendrá lugar desde las 20 horas en el Teatro Municipal de Quilmes, ubicado en Mitre 721, y contará con música en vivo y la participación de destacados artistas. Entre ellos se destaca la presencia del reconocido Julio Lacarra, además de otros invitados que formarán parte de la velada.

La entrada al espectáculo consistirá en la donación de alimentos, que serán destinados a la institución beneficiaria. De esta manera, la comunidad podrá disfrutar de una noche de música y homenaje mientras contribuye con una acción solidaria.

El encuentro buscará mantener vivo el legado de Luis Farinello, una figura profundamente vinculada al compromiso social y comunitario, a través de una celebración que combinará cultura, memoria y solidaridad en beneficio de los niños y niñas que asisten a la fundación.