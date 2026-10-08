Menú
Radio en vivo
Jueves, 8 de octubre de 2026

Quilmes refuerza los trabajos sobre arroyos y canales ante el mal clima

Las tareas se realizaron en la zona de avenida 816 y el arroyo Las Piedras, en el barrio La Matera, de Quilmes Oeste.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Municipio de Quilmes realizó en la zona de avenida 816 y el arroyo Las Piedras, en el barrio La Matera, de Quilmes Oeste, y que se desarrollan en simultáneo en distintos puntos del distrito, tareas de limpieza integral preventivas en base al mal clima, y en el marco del fenómeno climatológico "El Niño".

En este caso, una cuadrilla de más de 30 trabajadores del área de Servicios Públicos, a cargo de Sebastián García, trabajó en la limpieza, desobstrucción y desmalezado en el puente donde se encuentra el reservorio y el canal aliviador, un área central para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento de agua.

"Como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza y en la continuidad con Eva Mieri, realizamos a diario tareas de limpieza y saneamiento de los arroyos, que intensificamos ante los alertas del Servicio Meteorológico Nacional, y que cumplen una función preventiva para evitar desbordes y anegamiento en las zonas de influencia de los mismos", señaló Sebastián García.

También se llevó adelante la recolección de montículos y limpieza de puntos afectados por vuelcos clandestinos de residuos, recuperando y poniendo en condiciones este sector fundamental para el funcionamiento hídrico de la zona. Para estas labores, los trabajadores contaron con 5 camiones volcadores y una retroexcavadora.

A la vez, se ejecutaron similares en el canal aliviador Mitre, que pertenece a la Cuenca de los Arroyos San Francisco - Las Piedras, que al igual que en La Matera, son trabajos preventivos muy importantes para los vecinos, ya que tienen por objetivo evitar anegamientos y desbordes en los cursos de agua citados.

Esta nota habla de:
1
Vuelve el "Día de la Raza": cuándo será el próximo fin de semana largo
Sociedad

Vuelve el "Día de la Raza": cuándo será el próximo fin de semana largo

2
Visita del Papa León XIV: abre la inscripción para las misas
Noticias Locales

Visita del Papa León XIV: abre la inscripción para las misas

3
Tensión en pleno centro de Quilmes: increparon a la Patrulla Urbana por una infracción
Noticias Locales

Tensión en pleno centro de Quilmes: increparon a la Patrulla Urbana por una infracción

4
Avanza la puesta en valor de la Central del SAME Quilmes en Bernal Centro
Noticias Locales

Avanza la puesta en valor de la Central del SAME Quilmes en Bernal Centro

5
Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 7 de octubre
Noticias Locales

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 7 de octubre