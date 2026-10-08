Quilmes refuerza los trabajos sobre arroyos y canales ante el mal clima

El Municipio de Quilmes realizó en la zona de avenida 816 y el arroyo Las Piedras, en el barrio La Matera, de Quilmes Oeste, y que se desarrollan en simultáneo en distintos puntos del distrito, tareas de limpieza integral preventivas en base al mal clima, y en el marco del fenómeno climatológico "El Niño".

En este caso, una cuadrilla de más de 30 trabajadores del área de Servicios Públicos, a cargo de Sebastián García, trabajó en la limpieza, desobstrucción y desmalezado en el puente donde se encuentra el reservorio y el canal aliviador, un área central para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento de agua.

"Como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza y en la continuidad con Eva Mieri, realizamos a diario tareas de limpieza y saneamiento de los arroyos, que intensificamos ante los alertas del Servicio Meteorológico Nacional, y que cumplen una función preventiva para evitar desbordes y anegamiento en las zonas de influencia de los mismos", señaló Sebastián García.

También se llevó adelante la recolección de montículos y limpieza de puntos afectados por vuelcos clandestinos de residuos, recuperando y poniendo en condiciones este sector fundamental para el funcionamiento hídrico de la zona. Para estas labores, los trabajadores contaron con 5 camiones volcadores y una retroexcavadora.

A la vez, se ejecutaron similares en el canal aliviador Mitre, que pertenece a la Cuenca de los Arroyos San Francisco - Las Piedras, que al igual que en La Matera, son trabajos preventivos muy importantes para los vecinos, ya que tienen por objetivo evitar anegamientos y desbordes en los cursos de agua citados.