Quilmes se prepara para una celebración histórica: la Diócesis cumple 50 años

La Diócesis de Quilmes se prepara para vivir este sábado 19 de septiembre el momento central de las celebraciones por sus 50 años de historia, con una gran Misa jubilar que reunirá a representantes de las comunidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

La celebración comenzará a las 19 en la Iglesia Catedral de Quilmes y será presidida por el Padre Obispo Carlos José Tissera. Participarán además el Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo; obispos, sacerdotes y autoridades civiles.

La jornada tendrá su inicio una hora antes, a las 18, con movilizaciones desde distintos puntos de la ciudad. Grupos parroquiales, movimientos y comunidades educativas de los cinco decanatos se concentrarán en diferentes plazas y marcharán hacia la Catedral para participar de la celebración.

La Misa jubilar también podrá seguirse desde el exterior del templo, ya que habrá una pantalla gigante instalada en el atrio. Una vez finalizada la ceremonia, el Pasaje Papa Francisco será escenario de un Festival Popular abierto a toda la comunidad.

Los puntos de concentración

A las 18, las comunidades se concentrarán en los siguientes lugares:

Quilmes Centro: Plaza Conesa, Conesa y Lavalle.

Quilmes Oeste I: Plaza Alberdi, Alberdi y Paz.

Quilmes Oeste II: Plaza de la Estación, Yrigoyen y Rivadavia.

Berazategui: Plaza de la Cruz, Olavarría y Paz.

Florencio Varela: Alsina y Ceballos.

La renuncia de Tissera y una aclaración a los fieles

En el marco de la repercusión generada durante los últimos días por el anuncio de la renuncia de Carlos Tissera, desde la Diócesis de Quilmes aclararon que se trata de un procedimiento formal previsto por el Derecho Canónico.

El obispo cumplió 75 años el pasado 10 de septiembre y, por ese motivo, presentó formalmente su renuncia al Papa León XIV, tal como establece el Canon 401 del Código de Derecho Canónico para los obispos que alcanzan esa edad.

La presentación de la renuncia no implica un retiro inmediato. Tissera continuará al frente de la Diócesis de Quilmes hasta que el Papa determine los pasos a seguir y acepte eventualmente su dimisión.

Frente a la preocupación de algunos fieles, el propio obispo buscó llevar tranquilidad y expresó: «Amo a esta diócesis».

Semana de la Memoria

Como parte de las actividades por el 50º aniversario, la Diócesis también lleva adelante una Semana de la Memoria, con celebraciones previstas a las 19 en distintos templos de la región.

El lunes 14 se realizó una celebración ecuménica en Nuestra Señora de la Guardia, en Bernal, dedicada a la década 1976-1986. El martes 15 será el turno de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Quilmes Oeste, con eje en el período 1986-1996.

El miércoles 16, la actividad se trasladará al Santuario San Cayetano, en Quilmes Oeste, para recordar la década 1996-2006. El jueves 17, la celebración será en la parroquia Sagrada Familia de Berazategui, correspondiente al período 2006-2016.

Finalmente, el viernes 18 se realizará un homenaje al Padre Obispo Jorge Novak en la Parroquia San Juan Bautista de Florencio Varela, dedicado a la década 2016-2026.

La Diócesis de Quilmes fue creada el 19 de junio de 1976 por el Papa Pablo VI y comenzó formalmente su camino el 19 de septiembre de ese año, cuando Jorge Novak, de la Congregación del Verbo Divino, asumió como su primer obispo.

A cinco décadas de aquel comienzo, las comunidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela se preparan para celebrar el aniversario con una jornada que buscará reunir la historia, la memoria y la fe compartida por generaciones.