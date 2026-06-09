Quilmes, sede del debate por la salud mental: fuerte defensa de las políticas públicas

El Municipio de Quilmes informa que este martes, y con la participación de la intendenta, Eva Mieri, se llevó adelante la 69º Sesión Plenaria del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCHSMYA), en el Salón de los Espejos de la Casa de las Culturas, ubicada en Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 383, del centro de la ciudad.

"Pienso que el rol de este Consejo es fundamental para seguir protegiendo la salud pública, y en este caso la salud mental de nuestros compatriotas y de seguir proyectando trabajo mancomunado; en ese sentido, cuenten con nuestra ciudad para eso. Ustedes son un reflejo real de lo que hacen cada uno en sus territorios, en sus provincias y ciudades, y creo que trabajando así simplemente vamos a poder caminar hacia una patria donde la salud vuelva a estar en el eje central de la política pública", destacó Mieri, acompañada por la secretaria de Salud, Natalia Nápoli.

Por su parte, Nápoli señaló: "Para nosotros es importante que esta jornada se realice en un municipio como el nuestro, donde hay un modelo de transformación de lo que es la visión de salud mental de la población, y más en este momento donde se quieren hacer reformas en esta ley, que es algo que entendemos como un retroceso y no como un avance".

En ese marco, el director general de Salud Mental (SM) local, Gonzalo Clérici aseveró: "Desde Quilmes lo que intentamos hacer es construir políticas públicas activas que puedan generar dispositivos comunitarios para dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo en un contexto donde el sufrimiento está incrementándose y nuestros vecinos no la están pasando bien, y donde entendemos que el Estado tiene que volverse cada vez más activo, presente y eficiente".

Durante la jornada, que fue organizada en conjunto por la Secretaría de Salud de la Comuna, el área de Salud Mental de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y el Colegio de Psicólogas y Psicólogos Distrito XII, autoridades locales presentaron experiencias, estrategias y dispositivos de atención que contiene el Sistema de Salud Mental de la Comuna. También se abordaron las modalidades de articulaciones interinstitucionales impulsadas por el área de SM de la UNQ, destacando las acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de la formación, la producción de conocimiento y el desarrollo de las políticas de salud mental con base territorial y comunitaria.

Luego, se realizó una visita a los distintos dispositivos de atención de Salud Mental: el Centro Comunitario de SM "Federico Kaski" (Cevallos y Olavarría, en el centro de la ciudad); la Guardia de SM del Hospital Dr. Eduardo Oller (avenida 844 al 2100 entre 892 y 893, San Francisco Solano), y el Centro de Estimulación Temprana (CET) "Néstor Vive", del CIC La Paz, destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes con diagnósticos de TEA.

La Red de Atención en Salud Mental de Quilmes está compuesta por 43 Centros de Salud, distribuidos en 30 áreas programáticas, donde se realizan primeras escuchas como estrategia de acceso en Salud Mental, atención individual y espacios grupales.

La política pública se organiza a partir de una Mesa Intersectorial Central, de la que participan todos los sectores del gobierno municipal, y se territorializa a través de 10 mesas intersectoriales en distintos barrios (La Florida, Eucaliptus, Villa Luján, Ezpeleta, Azul, Ramírez, Itatí, Bernal Oeste, Monte). Al día de hoy, el Municipio tiene 2847 pacientes georreferenciados en seguimiento para réplica de recetas de psicofármacos, lo que da cuenta de una demanda sostenida de atención y acompañamiento en el primer nivel.

Por otra parte, desde 2014 funciona el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCHSMYA) para garantizar la participación comunitaria prevista en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Está compuesto por sindicatos, asociaciones profesionales, organizaciones de usuarios y familiares, organismos de derechos humanos y espacios académicos. Su misión es formular propuestas no vinculantes y evaluar las políticas vigentes reflejando la realidad de cada sector, además promueve debates con la sociedad civil, tiene la facultad de dictar su propio reglamento interno y elige de forma autónoma a sus autoridades.

Fueron parte de la actividad distintas autoridades de salud a nivel municipal, provincial y nacional, también de derechos humanos, psicología y asociaciones civiles y federaciones de salud mental.