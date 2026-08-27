Quilmes: tiraron cientos de libros a la calle y apareció un documento que sorprendió a todos

Una particular y llamativa escena sorprendió durante la mañana de este martes a vecinos y transeúntes que circulaban por la esquina de Alem y Moreno, en Quilmes Centro, donde quedaron tirados en la vía pública cientos de libros antiguos, documentos históricos y muebles.

Según pudo observarse, el material habría sido retirado de una vivienda ubicada en esa esquina, que durante años fue la casa donde vivió Rodolfo López, exintendente de Quilmes. Hasta el momento, no se conocen las razones por las que los ejemplares y objetos terminaron abandonados en la calle.

Entre los materiales encontrados había documentación que podría tener un importante valor histórico y cultural para la ciudad. Uno de los hallazgos que más llamó la atención fueron varios ejemplares de los Diarios de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes correspondientes a la década de 1950.

También apareció un libro dedicado a Carlos Morel, escrito por Agustín Matienzo, que llevaba una particular dedicatoria: "Al señor intendente Rodolfo López". El vínculo directo entre el ejemplar y quien fuera jefe comunal de Quilmes despertó aún más interés entre quienes se acercaron al lugar.

Además, entre los libros había obras de Benito Pérez Galdós, junto con otros ejemplares antiguos, documentos y distintos muebles que habían sido colocados sobre la vereda.

La noticia comenzó a circular rápidamente entre vecinos y curiosos. En cuestión de minutos, varias personas se acercaron a la esquina para observar el material y, en algunos casos, llevarse parte de los objetos. También llegaron personas con carritos que comenzaron a cargar libros, muebles y otros elementos que habían quedado en la calle.

Por el momento, se desconoce quién ordenó el retiro del material y cuál fue el destino que originalmente se había previsto para los libros y documentos. Tampoco se sabe si existe un inventario o registro que permita determinar con precisión la procedencia y el valor histórico de los ejemplares.

El episodio generó preocupación entre vecinos y personas vinculadas con la historia local ante la posibilidad de que documentación que podría formar parte del patrimonio histórico de Quilmes termine perdida, dañada o dispersa.

En particular, los antiguos Diarios de Sesiones del Concejo Deliberante y los ejemplares vinculados con figuras de la historia quilmeña despertaron interrogantes sobre qué ocurrió con ese material y si existe alguna medida para preservarlo.