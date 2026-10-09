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Viernes, 9 de octubre de 2026

Quilmes: una policía se defendió a los tiros de un intento de robo en La Cañada

La mujer, que se encontraba vestida de civil y se dirigía a tomar el colectivo para ir a trabajar, fue interceptada por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias.

Redacción FMQ
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Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires repelió a disparos un intento de asalto durante la mañana de este jueves en el barrio de La Cañada, en Quilmes. La mujer, que se encontraba vestida de civil y se dirigía a tomar el colectivo para ir a trabajar, fue interceptada por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias.

El episodio ocurrió en las primeras horas del día, cuando la agente caminaba por la calle rumbo a la parada de transporte público. En ese momento, los asaltantes la amenazaron y le exigieron la entrega de su bolso y sus objetos personales.

Ante la situación, la oficial reaccionó rápidamente, dio la voz de alto y extrajo su arma reglamentaria para efectuar varios disparos con el objetivo de proteger su integridad física.

La reacción tomó por sorpresa a los delincuentes, quienes escaparon a pie por las calles internas del barrio sin lograr concretar el robo.

Tras el enfrentamiento armado, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los sospechosos, que permanecían prófugos.

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