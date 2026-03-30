Quilmes: vigilia, marcha de antorchas y festival por el Día del Veterano de Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Municipio de Quilmes llevará adelante una Vigilia y Festival en homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida durante el conflicto del Atlántico Sur.

La actividad se realizará el miércoles 1º de abril desde las 21 horas y se extenderá hasta la medianoche en el Monumento al Soldado de Malvinas, ubicado en la intersección de San Martín y avenida Zapiola, en Bernal.

El encuentro tiene como objetivo rendir homenaje a los héroes de Malvinas y reafirmar el reclamo por la soberanía nacional sobre las islas. Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades, entre ellas una marcha de antorchas, la entonación del Himno Nacional, un minuto de silencio y propuestas gastronómicas para los asistentes.