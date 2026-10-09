Quilmes y la UBA brindan herramientas para fortalecer a los clubes de barrio

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este jueves, del 5º taller del Ciclo de Formación para Dirigentes Deportivos y Comunitarios, de la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, un espacio articulado con la Universidad de Buenos Aires (UBA). El mismo tiene como fin dar charlas con especialistas y brindar herramientas en temáticas de administración institucional, la protección de los clubes y los vínculos entre las entidades deportivas con el sector público y privado, y en esta ocasión, el tema central fue seguridad e higiene.

"Compartimos una nueva jornada de este Ciclo que hacemos junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, nos acompañó la especialista en Seguridad e Higiene, Paula Espósito, con quien conversamos sobre prevención y sobre cómo hacer de nuestros clubes lugares cada vez más seguros para nuestros pibes y pibas. Sabemos todo lo que hacen quienes están al frente de un club y el esfuerzo que ponen todos los días para sostener las puertas abiertas. Por eso, con la decisión de Mayra Mendoza, seguimos generando estos espacios para compartir herramientas que puedan servirles en esa tarea tan importante que llevan adelante en cada barrio", afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Gobierno, Florencia Esteche, y sus pares de Deportes, Nicolás Mellino, y de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Julián Bellido.

La jornada que tuvo a la ingeniera y especialista en seguridad e higiene, Paula Espósito, como disertante invitada, se desarrolló en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno, y allí, Mellino sostuvo que "es hermoso lo que hacen los directivos. Muy pocas cosas tienen esa devolución en la vida de ver crecer a los pibes dentro de los clubes. Hoy tenemos que llevarnos de acá herramientas para que tratemos de darles la mayor seguridad a los pibes y estemos siempre alertas".

A su vez, Florencia Esteche indicó: "Esta es la experiencia que vivimos cuando nos toca ser parte de un proyecto político y de una gestión. Cuidar a quienes abren sus instituciones, sus centros de jubilados y sus sociedades de fomento, con alguna iniciativa y una política pública municipal. Y eso es lo que venimos haciendo". En tanto Bellido contó: "Nuestro trabajo es acompañar en el marco de situaciones donde siga prevaleciendo la actividad social y garanticemos siempre la seguridad de todos ustedes, y sobre todo de los pibes y pibas con los que trabajan día a día".

En esta oportunidad, se abordaron prácticas de seguridad e higiene orientadas al cuidado de las instalaciones y de las personas que participan de las actividades de los clubes. El encuentro abordó la temática desde tres perspectivas complementarias: el rol del Estado Municipal en el acompañamiento y asesoramiento a las instituciones; el aporte técnico de Paula Espósito; y la experiencia de los dirigentes, quienes conocen las condiciones, los recursos y las dificultades cotidianas de sus espacios.

En este marco, Paula Espósito expresó: "Es importante que el Estado Municipal sea el que promueva este tipo de encuentros de formación para diferentes personas de los clubes de barrio. Me parece algo súper importante y sorprendente de hacer. Agradezco mucho que me hayan convocado".

La Usina se lanzó el 14 de mayo de 2026 y es una iniciativa del Municipio de Quilmes en articulación con la UBA, destinada a fortalecer la gestión de los clubes y las instituciones comunitarias. La propuesta contempla encuentros con certificación académica de la UBA, y promueve el intercambio de experiencias y herramientas entre dirigentes, entrenadores y referentes locales.

El ciclo incluye contenidos sobre gestión institucional, desarrollo comunitario, prevención y cuidado en clubes, comunicación, modernización tecnológica y articulación con los sectores público y privado. Los clubes cumplen un rol central en la vida de los barrios como espacios de encuentro, formación y organización comunitaria. Acompañar a sus dirigentes con herramientas de gestión y capacitación contribuye a sostener esa tarea cotidiana. En ese marco, este taller pone el foco en la prevención de riesgos y en las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de las actividades.