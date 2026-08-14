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Viernes, 14 de agosto de 2026

Reclamos y preocupación en Tribunales: el titular de la Suprema Corte visitó Quilmes

Falta de cargos, problemas edilicios y cuestiones laborales fueron algunos de los principales temas que los trabajadores judiciales pusieron sobre la mesa durante el encuentro.

Redacción FMQ
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, visitó Quilmes y mantuvo una reunión de trabajo con representantes de los trabajadores judiciales del Departamento Judicial Quilmes.

El encuentro se llevó a cabo en los edificios de Penales y contó con la participación del secretario general, Gustavo Gil; la secretaria adjunta, Patricia Valenti; el secretario gremial, Hernán Gianoli; el secretario de Derechos Humanos Provincial, Gonzalo Cianis; y la secretaria de Funcionarios, Ana Núñez.

Durante la reunión, los representantes gremiales plantearon ante Torres distintas problemáticas que atraviesa el Departamento Judicial Quilmes. Entre los principales reclamos estuvieron la falta de cargos, las condiciones edilicias y diferentes cuestiones relacionadas con la situación laboral de los trabajadores.

Además, los representantes sindicales entregaron al titular de la Suprema Corte una carpeta con documentación vinculada a los reclamos, con el objetivo de formalizar los planteos y avanzar en la búsqueda de respuestas concretas.

Desde el sector judicial calificaron el encuentro como "muy positivo" y destacaron la posibilidad de abordar de manera directa con Torres las principales preocupaciones que afectan a los trabajadores del Departamento Judicial.

La visita también permitió fortalecer el diálogo entre los trabajadores judiciales y la Suprema Corte, en un contexto en el que buscan avanzar en soluciones para las distintas problemáticas que atraviesa la Justicia en Quilmes.

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