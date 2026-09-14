Regularización dominial en Quilmes: 84 familias avanzaron hacia la titularidad de sus hogares

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezóel acto de firma de 84 títulos de propiedad, que se realizó en el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, con la presencia de familias quilmeñas y funcionarios municipales y provinciales.

"Es realmente una jornada de celebración para nosotras. Seguramente detrás de cada trámite hay muchos años de espera y no solo son años, son historias, son generaciones. Este tipo de jornadas, de trámites y de acceso a derechos, lo que hace es que, justamente, nuestros hijos y nuestros nietos tengan la posibilidad de vivir tranquilamente", señaló Mieri, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Por su parte, Soler destacó que "es muy importante que como Estado Municipal y Provincial estemos trabajando mancomunadamente para dar esta seguridad jurídica que hace que una familia se pueda desarrollar de la mejor manera".

Las mismas corresponden a 41 escrituras traslativas de dominio y 43 afectaciones al régimen de protección de la vivienda familiar, correspondientes a distintas operatorias de regularización dominial.

El trabajo conjunto entre el Municipio y los organismos provinciales permitió avanzar en la gestión y brindar seguridad jurídica sobre los hogares. Estas acciones se desarrollan junto a la Escribanía General de Gobierno y, para la operatoria de la Ley Pierri, con la colaboración de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad.

En total se firmaron 54 títulos de diversas operatorias del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires: 14 de los barrios Santa Lucía, La Paz y Papeleros, de Quilmes Oeste; 10 de los barrios Esperanza Grande y Covendiar, de Ezpeleta; 30 de los barrios IAPI, y 270 Viviendas, de Bernal Oeste.

Hubo 29 títulos mediante la Ley 10.830 - Escrituración Social: 2 familias de Bernal Oeste; 2 de Don Bosco; 2 de Ezpeleta; 12 de San Francisco Solano, y 8 inmuebles fiscales ubicados en Bernal Oeste, Quilmes Oeste y Ezpeleta, cuyos títulos serán suscriptos por la Intendenta Interina.

Y 1 título mediante la Ley 24.320 - Prescripción Adquisitiva que corresponde al predio ubicado en calle 808 entre 894 y 895, San Francisco Solano, recuperado por el Municipio a partir del reclamo de vecinos y vecinas ante situaciones de venta de drogas y robos. El trámite se inició luego de la intervención policial y judicial. Su recuperación representa una respuesta a una demanda del barrio y un avance en la recuperación de este espacio para la comunidad.

Durante la presente gestión se entregaron 2.696 títulos a familias quilmeñas: 1.805 mediante las distintas operatorias de la Escribanía General de Gobierno; 891 mediante la Ley 24.374, conocida como Ley Pierri. Además, hay aproximadamente 400 títulos con trámites concluidos, pendientes de fecha de entrega por parte de la Provincia.