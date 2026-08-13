Reparan la cañería que afectó el suministro de agua en Quilmes y la región

AySA informó que finalizó la reparación de una importante cañería de impulsión de 800 milímetros de diámetro ubicada en Temperley y anticipó que el servicio de agua potable comenzará a normalizarse de manera progresiva durante este jueves.

La cañería intervenida forma parte de una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, desde donde se distribuye agua potable a alta presión hacia distintos puntos de Almirante Brown y localidades linderas de Lomas de Zamora y Quilmes.

Durante la jornada se completó el reemplazo del tramo dañado y comenzaron las tareas de puesta en servicio del sistema. Debido a la complejidad de la intervención sobre una cañería de gran diámetro y que transporta agua a alta presión, el restablecimiento del bombeo y la recuperación de la red deberán realizarse de manera gradual.

Por este motivo, desde AySA advirtieron que podrían registrarse episodios de baja presión durante las próximas horas en las zonas afectadas, hasta que el sistema recupere progresivamente sus niveles habituales.

En paralelo, la empresa continúa asistiendo con camiones cisterna a usuarios sensibles, entre ellos hospitales y centros de salud afectados por la interrupción del servicio. El operativo se lleva adelante en coordinación con los municipios para garantizar el abastecimiento de agua potable hasta la normalización definitiva de la red.