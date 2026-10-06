Rescataron a un pequeño lobo marino que apareció en la costa de Quilmes

Un pequeño lobo marino fue encontrado en las últimas horas sobre las escalinatas de la costa de la Ribera de Quilmes, en inmediaciones del Centro Tradicionalista Fortín Quilmes. El animal presentaba un delicado estado de salud y fue rescatado por personal municipal para recibir atención veterinaria especializada.

El aviso de vecinos permitió activar rápidamente el operativo. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal, con la colaboración de Defensa Civil, quienes trabajaron para retirar al ejemplar de la zona ribereña y realizar su traslado de manera segura.

Una vez puesto a resguardo, el personal municipal se comunicó con la Fundación Temaikèn, desde donde se autorizó el ingreso del animal y se indicó la necesidad de trasladarlo con carácter urgente debido a las condiciones en las que había sido encontrado.

De esta manera, el pequeño lobo marino quedó bajo cuidado especializado, donde será evaluado para determinar su estado general y avanzar con el tratamiento correspondiente.

Desde el área de Zoonosis recordaron además que, ante la aparición de animales marinos en la costa, es fundamental evitar cualquier tipo de contacto directo y no intentar devolverlos al agua por cuenta propia.

La recomendación para los vecinos es mantener distancia y dar aviso inmediatamente a Defensa Civil o a los guardavidas a través del 103, para que personal capacitado pueda evaluar la situación y determinar cómo proceder.

La presencia de fauna marina en las costas de Quilmes y Bernal no es un hecho aislado. En distintas oportunidades fueron encontrados ejemplares jóvenes de lobos marinos, además de tortugas marinas y elefantes marinos, que necesitaron asistencia y fueron derivados para su recuperación.