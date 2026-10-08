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Jueves, 8 de octubre de 2026

Rescataron a un perro que cayó en una cámara de desagüe en Solano

El animal había quedado atrapado en inmediaciones de la estación y los Bomberos Voluntarios trabajaron para sacarlo. Los vecinos despidieron el operativo con aplausos.

Redacción FMQ
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Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano protagonizaron este jueves un operativo de rescate para salvar a un perro que había caído al interior de una cámara de desagüe ubicada en inmediaciones de la estación.

El animal había quedado atrapado dentro de la estructura y no podía salir por sus propios medios. Ante la situación, los servidores acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para retirarlo.

Un video registrado durante el operativo muestra el momento en que dos bomberos trabajan para sacar al perro del interior de la cámara y ponerlo a salvo.

Tras ser rescatado, el animal salió visiblemente sucio luego de permanecer dentro de la estructura, aunque finalmente pudo alejarse por sus propios medios y quedar nuevamente en un lugar seguro.

El operativo fue seguido de cerca por vecinos de la zona, quienes reaccionaron con aplausos y felicitaciones hacia los bomberos una vez que lograron completar con éxito el rescate.

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