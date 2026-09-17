Rescataron a un zorro que recorría las calles de Bernal

Un zorro silvestre fue rescatado en las últimas horas luego de ser visto corriendo de un lado a otro por distintas calles de Bernal.



El animal, que se había desplazado por la zona urbana, buscó refugio en los frentes de algunas viviendas mientras colaboradores de la Fundación Planeta Vivo y personal de Zoonosis de Quilmes trabajaban para ponerlo a salvo.

Finalmente, el operativo permitió capturar al zorro sin que sufriera daños. Luego, fue trasladado fuera del área urbana para ser reintegrado a su hábitat natural, donde podrá continuar su vida en libertad.

El rescate permitió evitar que el animal permaneciera expuesto a los riesgos propios de la circulación por calles y zonas habitadas, además de prevenir posibles situaciones de peligro tanto para el zorro como para los vecinos.