Robaron la casa de una pareja de bomberos en Bernal y buscan recuperar un handy clave para emergencias

Delincuentes ingresaron a robar a una vivienda del barrio Barrio Parque Bernal y se llevaron diversas pertenencias, entre ellas un handy utilizado para el servicio de emergencias, lo que generó preocupación en el cuartel local.



El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una casa ubicada sobre la calle Chiclana, entre Pueyrredón y Las Heras, en la localidad de Bernal. Allí, delincuentes ingresaron al domicilio de una pareja de bomberos y sustrajeron distintos objetos de valor.

Tras el robo, desde los Bomberos Voluntarios de Quilmes iniciaron una campaña en redes sociales para intentar recuperar uno de los elementos sustraídos: un handy que es utilizado para las comunicaciones durante los operativos de emergencia.

Según indicaron desde el cuartel, los delincuentes quedaron registrados por una cámara de seguridad, material que podría resultar clave para avanzar en la investigación.

En diálogo con Radio FMQ, Jorge Gutiérrez, a cargo del cuartel central, explicó la importancia del equipo robado. "Es un elemento muy importante para responder a las emergencias", señaló, al tiempo que pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperarlo.

Desde el cuartel destacaron que el handy forma parte del equipamiento de trabajo que utilizan los bomberos en cada intervención, por lo que su pérdida afecta directamente la capacidad de respuesta ante siniestros y situaciones de urgencia.

Mientras tanto, se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los autores del robo ocurrido en Bernal.