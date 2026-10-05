Robo, persecución y captura: dos menores fueron detenidos tras sustraer un auto en Don Bosco

Dos adolescentes fueron atrapados en las últimas horas luego de robar a mano armada un automóvil y las pertenencias a un vecino en Don Bosco. Tras una inmediata persecución, que fue guiada en tiempo real por el sistema de geolocalización satelital del teléfono celular de la víctima que había quedado dentro del rodado, la policía logró atrapar a los menores.



El hecho se registró en la intersección de Álvarez y Ciudadela, donde la víctima fue interceptada bajo amenazas por dos jóvenes armados, quienes la despojaron de sus objetos de valor y huyeron a bordo de su Renault Mégane. Tras el alerta, personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Décima acudió al lugar y constató que el teléfono celular sustraído continuaba emitiendo señal de rastreo satelital activo en tiempo real.



Con las coordenadas actualizadas minuto a minuto, los efectivos policiales diagramaron un seguimiento operativo que los condujo hasta la traza urbana de Avellaneda. En la esquina de Mamberti y Eva Perón, en Gerli, los uniformados avistaron el rodado circulando sin las chapas patente colocadas e iniciaron las maniobras de interceptación.



Al verse cercados, los dos ocupantes descendieron del automóvil e intentaron fugarse a las corridas, pero fueron reducidos a los pocos metros. Los sospechosos fueron identificados como Valentín P. (16) y Alexis G. (17). En el habitáculo del vehículo recuperado se incautó una réplica plástica de arma de fuego utilizada para amedrentar a la víctima, las llaves de encendido y el teléfono celular rastreado, el cual fue formalmente restituido a su propietario en sede policial.



Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso las actuaciones de rigor por el delito de "Robo Agravado Automotor por el Uso de Arma de Utilería" y ordenó la posterior entrega de los menores a sus progenitores tras cumplimentar los recaudos legales.