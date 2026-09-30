Rompe espejos, queda registrado por las cámaras y termina detenido en pleno centro de Quilmes

Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en pleno centro de Quilmes, luego de ser detectado por las cámaras del sistema de videovigilancia municipal mientras, según se informó, dañaba intencionalmente vehículos estacionados en la vía pública.

El episodio fue advertido en tiempo real por operadores del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), quienes observaron a través de las cámaras a un sujeto que recorría la zona de Humberto Primo y Almirante Brown y rompía deliberadamente los espejos retrovisores de distintos automóviles.

Ante la situación, desde el centro de monitoreo emitieron una alerta radial y brindaron a las patrullas policiales la descripción del sospechoso y su ubicación. Con esa información, efectivos del Comando de Patrullas Quilmes, correspondientes al sector de la Comisaría Quilmes Primera, desplegaron un operativo para localizarlo.

Finalmente, el acusado fue interceptado y reducido a pocas cuadras, en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Humberto Primo.

Tras ser identificado, el hombre fue trasladado a la dependencia policial. Allí se presentaron siete automovilistas damnificados, quienes realizaron las correspondientes denuncias por los daños ocasionados en sus vehículos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de Quilmes, que convalidó la aprehensión y dispuso que se iniciaran actuaciones por el delito de "Daños".