Miércoles, 11 de marzo de 2026

Ronda de Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, a 50 años del golpe de Estado

Se realizará este viernes 20 de marzo a las 17:30 en la Plaza San Martín de Quilmes.

Redacción FMQ

La Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes convocó a la comunidad a participar de una ronda que se realizará el próximo viernes 20 de marzo a las 17:30 en la Plaza San Martín de Quilmes, en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La actividad busca recordar el inicio de la última dictadura militar en la Argentina, considerada la más violenta de la historia del país, y mantener vigente el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia en homenaje a los 30.000 detenidos-desaparecidos.

Desde la organización señalaron que la convocatoria también se da en un contexto de cuestionamientos a las políticas de derechos humanos. En ese sentido, expresaron su preocupación por lo que consideran "ataques del gobierno de Javier Milei al movimiento de derechos humanos, a las políticas públicas que sostienen nuestras conquistas y a los programas de restitución de identidad de las personas apropiadas", además de rechazar lo que definieron como un discurso negacionista del genocidio.

Por este motivo, destacaron la importancia de continuar manifestándose en el espacio público para sostener los reclamos históricos vinculados a los crímenes de la última dictadura.

