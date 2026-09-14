Salud Mental de Quilmes alertó por el aumento de suicidios: "Estamos en una situación crítica"

El director de Salud Mental de la Municipalidad de Quilmes, Gonzalo Clerici, advirtió sobre el incremento de los casos de suicidio y de los intentos de suicidio y remarcó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento.

En diálogo con Radio FMQ, Clerici se refirió a la situación que atraviesa el distrito y sostuvo que se trata de "una situación dramática para un montón de familias de Quilmes y de todo el país".

Según los datos expuestos por el funcionario, los casos registrados en Quilmes mostraron un fuerte incremento durante los últimos años. "Nosotros notamos un incremento de casos desde 2024. En el primer semestre de 2024 hubo 20 suicidios consumados, en 2025 hubo 18 suicidios consumados y este 2026 hubo 40", detalló.

Ante este escenario, Clerici señaló: "Estamos en una situación crítica" y explicó que las zonas que presentan mayores niveles de preocupación se encuentran principalmente "en la zona oeste, en los barrios populares".

Además, el director de Salud Mental municipal indicó que el impacto de la problemática no se limita a los casos consumados. "Tenemos registrado que hay dos intentos de suicidio por día y que hay un suicidio consumado cada cuatro o cinco días", afirmó.

Un cambio en el perfil de los casos

Otro de los aspectos señalados por Clerici fue el cambio en el perfil de las personas que atraviesan situaciones de riesgo. Según explicó, históricamente se trataba principalmente de adultos mayores, pero en los últimos años esa tendencia comenzó a modificarse.

"El perfil de las personas históricamente eran personas mayores y ahora fue cambiando. Son hombres jóvenes", sostuvo durante la entrevista.

En ese sentido, remarcó la importancia de prestar atención a las señales que pueden aparecer antes de una situación crítica. "El suicidio es un fenómeno multicausal, pero puede haber cambios de hábitos, son cosas que se pueden detectar", explicó.

Un proyecto para prevenir en zonas ferroviarias

La semana pasada se realizó una jornada en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos "Federico Kaski", bajo el título "El suicidio como indicador de malestar social: políticas de prevención, atención y posvención".

Durante la actividad, la diputada provincial Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley que propone establecer la instalación obligatoria de cartelería visible en todos los pasos a nivel y zonas operativas ferroviarias de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca que esos carteles contengan información sobre líneas telefónicas públicas y gratuitas de atención al suicidio, contención psicológica y salud mental, con el objetivo de facilitar el acceso a ayuda y acompañamiento ante situaciones de crisis.