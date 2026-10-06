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Martes, 6 de octubre de 2026

San Francisco Solano celebra su 77° aniversario: desfile, shows y más

La celebración contará con dos jornadas de encuentro, cultura, gastronomía y música, en una propuesta abierta a las familias de toda la localidad.

Redacción FMQ
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San Francisco Solano se prepara para celebrar su 77° aniversario con un fin de semana cargado de actividades, música y propuestas para toda la comunidad. Los festejos centrales se desarrollarán el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con epicentro en el Playón de Solano, ubicado en avenida 844 y 893.

Las celebraciones comenzarán el sábado 10, desde las 14, con una feria gastronómica y de emprendedores que ofrecerá distintas alternativas para disfrutar en familia. A partir de las 17, comenzarán los espectáculos musicales sobre el escenario montado en el Playón.

Durante la jornada se presentarán Ballet Koki y Pajarín Saavedra, 010 Rock, La Banda del Súper, Proyecto Stereo, La Nueva, la Historia Continúa y Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, con una programación pensada para públicos de todas las edades.

El domingo 11 continuará la agenda por el aniversario. A las 10, se realizará el tradicional Tedeum en la Parroquia San Francisco Solano, mientras que a las 10.30 tendrá lugar el desfile sobre avenida 844, entre 894 y 897.

La jornada continuará desde las 17 con nuevos espectáculos en el Playón de Solano. El cierre estará a cargo de Rodrigo Tapari, quien será la figura central de una nueva edición del Festival Somos Quilmes y ofrecerá un show de cumbia y música tropical.

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