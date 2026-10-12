San Francisco Solano celebró sus 77 años y Eva Mieri anunció que buscará llegar a las 350 cuadras de pavimento en 2027

San Francisco Solano celebró este domingo su 77º aniversario con un acto protocolar, desfile cívico e institucional, actividades culturales y espectáculos musicales. En el marco de los festejos, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunció que el objetivo del Municipio es alcanzar las 350 cuadras de pavimento en la localidad para 2027.

Según informó el Gobierno local, ya se construyeron 322 nuevas cuadras en Solano y la meta forma parte del Plan Bianual 2025/27, presentado por la exintendenta Mayra Mendoza.

"Tenemos como objetivo para el año 2027 llegar a las 350 cuadras de pavimento para San Francisco Solano", sostuvo Mieri durante su discurso. La funcionaria destacó que las obras forman parte de una política orientada a los barrios de la zona oeste del distrito.

"Durante muchos años, gestiones anteriores han mirado con la nuca el oeste de nuestra ciudad. Nosotras, desde el inicio de la gestión de la compañera Mayra Mendoza, decidimos hacer lo contrario y empezar de la periferia hacia el centro. Por eso, Solano es el ejemplo", expresó.

Las obras que destacó el Municipio

Durante su intervención, Mieri también hizo referencia a otros proyectos para la localidad, entre ellos el inicio de las obras de los edificios propios de los Jardines de Infantes Municipales Nº 2 y Nº 7, y la construcción del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83.

Además, mencionó el Natatorio Municipal, el Parque Ciudad de los Deportes y las reformas en el Hospital Oller. En materia de seguridad, destacó el lanzamiento del Comando de Prevención Municipal Quilmes (CPMQ), que, de acuerdo con lo anunciado, sumará 300 agentes.

La intendenta interina vinculó la ejecución de estas obras con los recursos municipales y afirmó que el objetivo es continuar desarrollando políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Los festejos por el aniversario de Solano

La jornada comenzó frente al cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en la zona de avenida 893 y calle 845, que también celebró su 68º aniversario. Allí se realizó el izamiento de la bandera nacional y una muestra del equipamiento incorporado recientemente por el cuerpo activo con un subsidio municipal.

Luego, las actividades se trasladaron a la plaza Yapeyú, donde se desarrolló el acto protocolar junto a integrantes del Consejo Unido de Pastores de Solano (COUDEPASO) y se realizó un homenaje a los Veteranos de Malvinas. También tuvo lugar el tradicional Tedeum en la parroquia San Francisco Solano, a cargo del obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor Carlos Tissera.

Uno de los momentos centrales fue el desfile cívico, institucional y tradicionalista sobre la avenida 844, entre las calles 894 y 897, con la participación de establecimientos educativos, clubes de barrio, instituciones y fuerzas de seguridad.

Los festejos continuaron con una feria gastronómica y de emprendedores locales, además de espectáculos musicales en el escenario montado en el playón de 844 y 893. La programación incluyó la presentación de distintas bandas y artistas, con Rodrigo Tapari anunciado como cierre de la jornada.

La celebración fue organizada por el Municipio de Quilmes junto con la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, que este año cumplió 50 años.