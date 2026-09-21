Se confirmó la agenda del Papa: cuándo visitará el AMBA

El Papa arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30 proveniente de Montevideo. Desde el Aeropuerto Jorge Newbery se dirigirá al Monumento al General San Martín para rendir un homenaje al Libertador y luego será recibido en la Casa Rosada.

Tras reunirse con el presidente Javier Milei mantendrá un encuentro en el exCentro Cultural Kirchner con "autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El primer día

El lunes 9 de noviembre León XIV tendrá su día más "político" en la Argentina, con actividades incómodas para el gobierno libertario.

Primero irá a las 9.15 al Cottolengo Don Orione de Claypole. La agenda oficial califica a esa actividad como una "visita personal". Allí recorrerá la institución que alberga y atienda a más de 400 personas con discapacidad, uno de los sectores más golpeados por el desfinanciamiento de Milei.

A las 11.30 será la hora de la primera misa multidudinaria, que será en el Monumento a los Españoles, en Avenida Del Libertador.

Luego, a las 16.10, se reunirá con referentes sindicales de distintos sectores en una actividad titulada "Encuentro con el mundo del trabajo". El cónclave será en la UCA y se espera que el Papa escuche de primera mano los reclamos al modelo libertario.

El segundo día

El martes 10 de noviembre el pontífice partirá hacia Córdoba, donde está previsto que encabece otra multitudinaria misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Ese mismo día volverá a Buenos Aires para estar al frente de una "vigilia con los jóvenes" en el Monumento a los Españoles.

El último día

En su último día en la Argentina, el 11 de noviembre, se dirigirá a Luján. Tras una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, brindará a las 10 su última santa misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

A las 14 partirá rumbo a Lima, el siguiente destino de su gira sudamericana.