Se hacía pasar por jefe policial para sacar plata y servicios gratis: terminó detenido

Un hombre de 34 años fue detenido en Florencio Varela acusado de hacerse pasar por un jefe policial para exigir dinero y servicios gratuitos a comerciantes de la zona.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, tras detectar la presencia de un sujeto que circulaba en un vehículo particular con balizas, simulando ser un móvil policial no identificado.

Según informaron fuentes del caso, el acusado utilizaba uniformes, insignias y distintos elementos vinculados a fuerzas de seguridad para presentarse en comercios como supuesto "Jefe de Calle" de la DDI y de la Comisaría Varela 1ra. De esta manera lograba dar verosimilitud a su accionar e intimidar a los comerciantes. Además, se estableció que contaba con antecedentes reales en fuerzas de seguridad, de las que había sido apartado.

Durante la investigación se identificaron varios episodios ocurridos entre febrero y marzo en comercios ubicados sobre la avenida Eva Perón. El 17 de febrero, el sospechoso se presentó en una gomería a la altura del 4200, donde obligó a los propietarios a entregarle una cubierta y colocarla en su automóvil, un Ford Fiesta blanco que utilizaba para movilizarse.

Días después, el 20 de febrero, llegó a un lavadero de autos ubicado sobre la misma avenida, a la altura del 5600, donde exigió la suma de 10 mil pesos. Ante la falta de efectivo del comerciante, lo obligó a realizar el lavado del vehículo sin costo.

El 1 de marzo regresó al mismo comercio y, mediante amenazas con una faca que aseguró utilizar "en ejercicio de su función", se apoderó de 10 mil pesos.

Con los elementos reunidos durante las tareas investigativas, personal de la DDI Quilmes interceptó al sospechoso y realizó un allanamiento en su domicilio, donde se encontraron numerosos objetos que utilizaba para simular pertenecer a una fuerza de seguridad.

Entre los elementos secuestrados se hallaron una pistola tipo airsoft con apariencia de calibre .45, un rifle con mira telescópica, municiones reales de distintos calibres 9 milímetros, .22 y 7.62, además de cartuchos de escopeta calibre 12/70.

También se incautaron prendas de indumentaria policial como gorras, camperas refractarias de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, remeras y pantalones de fajina. A su vez, los investigadores encontraron insignias de jerarquía, escudos del Cuerpo de Infantería, parches, un gafete con nombre y número de agente apócrifos, además de esposas, una tonfa, correajes y dos granadas de gas lacrimógeno.

El vehículo utilizado en los hechos también quedó secuestrado y será sometido a peritajes para determinar si presentaba modificaciones destinadas a simular un móvil policial.