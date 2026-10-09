Se realizará la 7ª Feria Emprepas en la Universidad Nacional de Quilmes

Este martes 13 de octubre, de 12 a 18, se llevará a cabo la 7ª edición de la Feria Emprepas en el Ágora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). La propuesta, con entrada libre y gratuita, estará abierta a toda la comunidad y ofrecerá una amplia variedad de productos y emprendimientos con precios accesibles.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos y conocer propuestas de diversos rubros, entre ellos cosmética natural y productos para el cuidado de la piel, alimentos sin gluten, panificados y chocolatería caseros, encuadernación, perfumería, indumentaria, moda circular sustentable, accesorios, calzado, carteras, mochilas, bazar y electrónica.

También habrá ropa interior, artesanías textiles, tejidos en crochet, cerámica artesanal, mantelería, artículos de decoración y propuestas vinculadas al turismo, entre otras opciones.

La Feria Emprepas reúne emprendimientos impulsados por integrantes del claustro del personal administrativo y de servicios (PAS) de la UNQ. La organización se lleva adelante de manera colaborativa entre sus participantes, quienes encuentran en este espacio una oportunidad para visibilizar sus proyectos, ofrecer sus productos y generar ingresos adicionales.