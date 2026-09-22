Se viene el 75 aniversario de La Paz: el cronograma de actividades

El Municipio de Quilmes invitó a los vecinos a participar por los festejos del 75º aniversario del barrio La Paz, de la zona oeste del distrito, con entrada libre y gratuita, que tendrán su punto culminante el domingo 27, a partir de las 10, con el desfile institucional, cívico y tradicionalista; la feria gastronómica y de emprendedores locales, y una nueva edición del Festival Somos Quilmes, que tendrá ya sobre el final de la noche, un cierre a pura cumbia con Orquesta Kaluqueña.

La actividad principal será el domingo, cuando desde las 10, en la intersección de las avenidas Eva Perón (892) y Néstor Kirchner (ex Santa Fe), se lleve adelante el clásico desfile con la participación de escuelas es instituciones de la zona, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Guerra y centros tradicionalistas. En tanto, a partir de las 11 y hasta las 23, hora prevista para la finalización, se realizará sobre las citadas avenidas, la feria gastronómica y de emprendedores, con precios accesibles para poder disfrutar en familia.

En este marco, en el escenario montado sobre la avenida Néstor Kirchner entre las calles 893 y 894, se vendrán los shows artísticos y musicales en vivo, que tendrán como telón final la presentación de la banda de cumbia Orquesta Kaluqueña. Previamente, se podrá disfrutar de las actuaciones en vivo de Los Duendes y Sudestada Brass Band Ensamble; Indómito; Aniquilan; Haleron; La Chueca; Los Wines; Los Amigos del Folclore; Los Camperos del Litoral; Gaiah; Tato Encina; El secreto 90; La Nueva la Historia Continúa; Agustina Maidana; El Sexteto de Erik; La 24; El Pela Cuartetero, y Ale Vega y Juan Manuel.

En tanto, durante la semana previa habrá diferentes actividades, como el Encuentro Ecuménico, que será el miércoles 23, a las 18, en la Iglesia El Poder de Dios, ubicada en Scalabrini Ortiz 1398, en el barrio Dos Avenidas, y una Peña, el viernes 25, a las 19, en la Parroquia Itatí, sita en Monseñor Angelelli entre Eva Perón y 893.