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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Se viene la 35° Prueba Atlética Aniversario Solano: cuándo es, dónde será y los cortes de tránsito

La jornada contará con dos modalidades: una prueba competitiva de 10 kilómetros (10K) y una aeróbica participativa de 3 kilómetros (3K).

Redacción FMQ
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San Francisco Solano se prepara para vivir una nueva jornada deportiva con la realización de la 35° Prueba Atlética Aniversario Solano, que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre desde las 8.

La competencia tendrá como punto de largada y llegada la intersección de calle 844 y 893, donde atletas y vecinos podrán participar de una nueva edición de esta tradicional celebración deportiva de la ciudad.

La jornada contará con dos modalidades: una prueba competitiva de 10 kilómetros (10K) y una aeróbica participativa de 3 kilómetros (3K). Además, habrá premios y sorteos en efectivo para los participantes.

Con motivo de la realización del evento, se implementará un operativo especial de tránsito. Entre las 7.30 y las 10.30 habrá cortes de calles en el perímetro delimitado por Donato Álvarez, calle 829, 889, 844, 893, 856 y avenida Ferrocarril Provincial.

Desde la organización solicitaron a quienes circulen por la zona durante ese horario que tengan en cuenta las restricciones y contemplen recorridos alternativos para evitar demoras.

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