Se viene un finde de cuatro días en Quilmes: quiénes podrán disfrutarlo

Quilmes tendrá un fin de semana de cuatro días para buena parte de sus trabajadores. el viernes 14 de agosto se conmemorará el aniversario de la ciudad y habrá asueto para distintos sectores, mientras que el lunes 17 será feriado nacional por san martín. Sin embargo, no todos tendrán el viernes libre.

El primer dato a tener en cuenta es que el viernes 14 no será un feriado nacional, sino una jornada no laborable vinculada al aniversario de Quilmes. Por eso, el alcance dependerá del sector de trabajo.

En el ámbito público local, no habrá actividad administrativa habitual en el Municipio de Quilmes, que dispuso un asueto y mantendrá únicamente las guardias necesarias para garantizar los servicios esenciales.

También estarán alcanzados por la jornada los empleados municipales, docentes, trabajadores judiciales con asiento en Quilmes y empleados del Banco Provincia, entre otros sectores contemplados por las disposiciones correspondientes. En la Universidad Nacional de Quilmes también se prevé el cese de actividades para sus trabajadores.

¿qué pasa con los trabajadores privados?

Para quienes trabajan en empresas y comercios, la situación es diferente. El viernes 14 será una jornada optativa, por lo que cada empleador definirá si otorga o no el día.

Esto significa que el fin de semana de cuatro días no será para todos: quienes trabajen en el sector privado deberán consultar con sus empleadores si tendrán libre el viernes.

En cambio, el lunes 17 de agosto sí será feriado nacional por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Así, quienes tengan el viernes libre podrán disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos, desde el viernes 14 hasta el lunes 17.

por qué se celebra el 14 de agosto

La fecha está vinculada al aniversario de Quilmes. El 14 de agosto de 1812 quedó establecido oficialmente como fecha de fundación del distrito, aunque la historia quilmeña tiene raíces mucho más antiguas y está relacionada con los pueblos originarios que habitaron la región.

Por el aniversario se organizarán durante esos días actividades culturales, deportivas, ferias y distintos eventos en diferentes puntos del distrito.

De esta manera, el próximo fin de semana tendrá una particularidad: para algunos serán cuatro días de descanso; para otros, el viernes será una jornada laboral normal, mientras que el lunes sí habrá feriado para todos los trabajadores alcanzados por la normativa nacional.