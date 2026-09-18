Semana de los Derechos de los Niños: el cronograma de actividades en Quilmes

El Municipio de Quilmes entre el 18 y el 27 de septiembre se llevará adelante la Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que contará con en el distrito con distintas actividades entre las que se destaca la del miércoles 23, en la que se inaugurará la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen". Cabe destacar que el domingo 27 se conmemora en Argentina el Día del Derecho a Jugar.

En este marco, el viernes 18, a las 14, estará la Jornada "Hablemos Posta, La Salud Mental también se Habla", una actividad organizada por la Mesa de Monte Matadero, que se desarrollará en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos "Federico Kaski", en Cevallos y Olavarría, de Quilmes. La misma es abierta para adolescentes y jóvenes, en lo que será una jornada para compartir y debatir la importancia de la salud mental mediante dinámicas lúdicas y participativas, desmitificar prejuicios, identificar herramientas de autocuidado y fortalecer las redes de apoyo.

Las jornadas y actividades continuarán el martes 22, desde las 10, con "Que Florezcan Derechos", en Sargento Cabral y Chubut, en barrio Azul, organizada por la Mesa de Barrio Azul, donde se celebra la primavera, compartiendo una kermés para las infancias, adolescencias y familias del barrio.

Mientras que el miércoles 23, será la inauguración de la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen", en O'Higgins 1748, de Quilmes Oeste, una obra fundamental para el cuidado y protección de las infancias y adolescencias quilmeñas. La Casa tiene el objetivo de brindar alojamiento transitorio, cuidado integral y acompañamiento especializado a niños, niñas y adolescentes que se encuentren atravesando situaciones de vulneración de derechos.

En tanto, el viernes 25, de 10 a 13, se realizará "Florecerán Juventudes", en la plaza Jalón Indios Kilmes, calle Florida entre Ricardo Rojas y Casares, en Ezpeleta, una jornada abierta para adolescentes, jóvenes y familias. Allí, se compartirán actividades artísticas, deportivas, juegos, charlas sobre ESI y mucho más. También se contará con Quilmes Cerca para que todos los vecinos y vecinas puedan realizar trámites, gestiones y consultas sobre acceso a derechos.

El domingo 27 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Derecho a Jugar, en recuerdo de la fecha de 1990 en que el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley Nacional Nº 23.849. El derecho de los niños y niñas al juego y a la recreación se encuentra establecido en la Convención sobre los derechos del Niño a través de su artículo 31, donde los Estados reconocen el derecho "del niño al descanso y al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes".