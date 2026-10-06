Semana del Derecho a la Salud Bucal: información, prevención y prótesis dentales en Quilmes

En el marco de la Semana del Derecho a la Salud Bucal, el Municipio de Quilmes lleva adelante postas de promoción, prevención y difusión para acercar información sobre el cuidado odontológico y los distintos servicios disponibles en el distrito.

La propuesta comenzó este lunes en la Plaza de la Estación de Quilmes, donde se instaló una posta de salud bucal para brindar asesoramiento a los vecinos. Las actividades continuarán este viernes en la Plaza Yapeyú, ubicada en calle 844 al 2000, en San Francisco Solano.

La directora de Salud Bucal del Municipio de Quilmes, Julieta Galán, explicó en diálogo con Radio FMQ que uno de los objetivos es dar a conocer la oferta odontológica disponible en el distrito.

"En Quilmes le contamos a la gente que tenemos odontología en 32 centros de salud y además especialidades que muchas se atienden en el Dispensario", señaló Galán.

Durante las jornadas también se realizan actividades destinadas a los más chicos, como demostraciones de técnicas de cepillado, además de la entrega de cepillos de dientes y material informativo sobre los distintos programas de salud bucal.

Uno de los programas que se está difundiendo especialmente es Quilmes Sonríe, una iniciativa que brinda acceso a la rehabilitación mediante prótesis dentales.

Según explicó Galán, para acceder al programa es requisito tener DNI en Quilmes y no contar con obra social o ser beneficiario de una cooperativa. De esta manera, las personas que cumplen con esas condiciones pueden ingresar a la propuesta.

"Las prótesis las confeccionamos nosotros en un laboratorio municipal", detalló la directora de Salud Bucal.

La iniciativa busca acercar la atención odontológica y las herramientas de prevención a distintos sectores de la comunidad, al tiempo que permite difundir los servicios y programas disponibles en los centros de salud municipales.