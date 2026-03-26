Semana Santa en Quilmes: el cronograma completo de celebraciones

La Diócesis de Quilmes dio a conocer el cronograma de celebraciones para la Semana Santa, uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico cristiano. Las ceremonias estarán presididas por los obispos Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo, quienes acompañarán a las comunidades en distintos puntos del territorio diocesano.

Las actividades comenzarán el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, con celebraciones en la Catedral de Quilmes. Allí, Redondo encabezará la misa de las 9.00, mientras que Tissera presidirá la de las 19.00. En paralelo, el obispo Redondo también celebrará a las 19.00 en el Santuario de San Cayetano.

El Miércoles Santo, 1º de abril, tendrá lugar la tradicional Misa Crismal a las 19.00 en la Catedral, presidida por ambos obispos, en una ceremonia que reúne al clero de toda la diócesis.

El Jueves Santo, 2 de abril, incluirá por la mañana una celebración especial con lavatorio de los pies en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela, encabezada también por Tissera y Redondo. Por la tarde, la conmemoración de la Última Cena se desarrollará a las 19.00 en la Catedral, presidida por Tissera, y a las 19.30 en el Santuario de San Cayetano, a cargo de Redondo.

Las celebraciones del Viernes Santo, 3 de abril, se concentrarán en la conmemoración de la Pasión. A las 15.00 habrá celebraciones de Vía Crucis tanto en la Catedral como en el Santuario de San Cayetano de Quilmes Oeste. Más tarde, a las 17.00, se realizará un nuevo Vía Crucis en la Catedral, mientras que a las 20.00 Redondo presidirá otra celebración en el Santuario de San Cayetano ubicado en Florencio Varela.

El Sábado Santo, 4 de abril, se celebrará la Vigilia Pascual, considerada la ceremonia central del año litúrgico. Tissera la presidirá a las 19.00 en la Catedral, y Redondo hará lo propio a las 20.00 en la Parroquia Sagrada Familia de Berazategui.

Finalmente, el Domingo de Pascua, 5 de abril, las celebraciones se desplegarán en distintos puntos de la diócesis. Tissera encabezará la misa de las 10.00 en la Parroquia Jesús el Niño de Belén, en Bernal Oeste, en el marco de su 60º aniversario, y también la de las 19.00 en la Catedral. Por su parte, Redondo celebrará a las 11.00 en la Catedral y a las 17.00 en Hogares Madre Teresa, en Berazategui.