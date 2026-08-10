Siete conejos y cinco patitos: los vendían en plena calle y fueron rescatados

Doce animales de corta edad fueron rescatados por personal de Zoonosis Quilmes luego de ser encontrados encerrados en cajas de cartón y ofrecidos para la venta de manera irregular en la tradicional feria de Ezpeleta.

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia de vecinos y feriantes, que advirtieron la presencia de un vendedor ambulante que comercializaba siete conejos y cinco patos pequeños en plena vía pública, en los días previos al Día del Niño.

Ante los reclamos de las personas que se encontraban en el lugar, el vendedor decidió escapar antes de la llegada de la Policía. Sin embargo, durante la huida abandonó las cajas con los animales en la calle.

Minutos más tarde, integrantes de Zoonosis Quilmes llegaron al lugar y pusieron a resguardo a los 12 ejemplares. Los animales fueron asistidos para comprobar su estado general luego de haber permanecido encerrados.

la venta de animales en la calle está prohibida

La titular de Zoonosis Quilmes, Pamela Dreher, confirmó la intervención y recordó que en el distrito está prohibida la comercialización de animales en la vía pública.

Desde el área municipal también señalaron que continúa vigente la normativa que prohíbe la tracción a sangre dentro del partido de Quilmes.

El caso se inició por la advertencia de los propios vecinos que se encontraban en la feria y terminó con el rescate de los animales, que habían quedado abandonados tras la fuga del vendedor.