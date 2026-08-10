Menú
Radio en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Siete conejos y cinco patitos: los vendían en plena calle y fueron rescatados

el episodio ocurrió en la tradicional feria de ezpeleta. los animales eran ofrecidos de manera irregular y quedaron abandonados dentro de cajas de cartón cuando el vendedor huyó.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Doce animales de corta edad fueron rescatados por personal de Zoonosis Quilmes luego de ser encontrados encerrados en cajas de cartón y ofrecidos para la venta de manera irregular en la tradicional feria de Ezpeleta.

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia de vecinos y feriantes, que advirtieron la presencia de un vendedor ambulante que comercializaba siete conejos y cinco patos pequeños en plena vía pública, en los días previos al Día del Niño.

Ante los reclamos de las personas que se encontraban en el lugar, el vendedor decidió escapar antes de la llegada de la Policía. Sin embargo, durante la huida abandonó las cajas con los animales en la calle.

Minutos más tarde, integrantes de Zoonosis Quilmes llegaron al lugar y pusieron a resguardo a los 12 ejemplares. Los animales fueron asistidos para comprobar su estado general luego de haber permanecido encerrados.

la venta de animales en la calle está prohibida

La titular de Zoonosis Quilmes, Pamela Dreher, confirmó la intervención y recordó que en el distrito está prohibida la comercialización de animales en la vía pública.

Desde el área municipal también señalaron que continúa vigente la normativa que prohíbe la tracción a sangre dentro del partido de Quilmes.

El caso se inició por la advertencia de los propios vecinos que se encontraban en la feria y terminó con el rescate de los animales, que habían quedado abandonados tras la fuga del vendedor.

Esta nota habla de:
1
Fuerte operativo en Quilmes: 11 vehículos quedaron retenidos por infracciones
Noticias Locales

Fuerte operativo en Quilmes: 11 vehículos quedaron retenidos por infracciones

2
Jorge Messi y una decisión que cambió para siempre la vida de su hijo
HISTORIA PURA

Jorge Messi y una decisión que cambió para siempre la vida de su hijo

3
Quilmes: detuvieron a una mujer que había intentado ingresar droga a la cárcel de Devoto
Noticias Locales

Quilmes: detuvieron a una mujer que había intentado ingresar droga a la cárcel de Devoto

4
Nicolás Colazo: "nos vamos con mucha bronca"
Deportivos

Nicolás Colazo: "nos vamos con mucha bronca"

5
Quiebre en el radicalismo bonaerense: "Si no creamos una alternativa distinta, deja de tener sentido que exista"
Noticias Locales

Quiebre en el radicalismo bonaerense: "Si no creamos una alternativa distinta, deja de tener sentido que exista"

Últimas noticias de Patos