Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela

Siete hermanos fueron rescatados de una vivienda de Florencio Varela luego de que una vecina alertara al 911 por la situación de los menores. Los chicos, de entre 11 años y apenas siete meses, fueron encontrados en condiciones de extrema vulnerabilidad y con distintos problemas de salud; y por el caso, la Justicia ordenó la detención del padre.

La denuncia que permitió intervenir surgió a partir de la preocupación de una vecina, quien advirtió que los menores llevaban un tiempo prolongado sin ser vistos. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, se encontraron con un escenario de extrema insalubridad, con acumulación de basura y materia fecal en diferentes sectores de la vivienda.

Los siete hermanos fueron trasladados a un centro de salud para ser evaluados. Los médicos detectaron que todos tenían sarna sin tratamiento, pediculosis y distintas lesiones en el cuerpo.

La situación más preocupante era la de una niña de dos años, que pesaba apenas 6,5 kilos y presentaba un cuadro de desnutrición severa. Además, tenía múltiples lesiones y, según testimonios incorporados a la investigación, habría sido víctima de agresiones físicas.

La investigación apuntó al padre

En un primer momento, la Fiscalía N° 2 de Florencio Varela, a cargo de Federico Pagliuca, había dispuesto la aprehensión de ambos progenitores. Sin embargo, durante el avance de la investigación surgieron elementos que modificaron la situación de la madre.

La Justicia determinó que la mujer también habría sido víctima de un contexto de violencia de género. Según la pesquisa, el hombre ejercía distintas formas de coacción sobre ella y le impedía ocuparse de las necesidades básicas de la niña de dos años, hija de una relación anterior.

Entre otras situaciones, la mujer habría sido impedida de alimentar a la pequeña, cambiarle los pañales o llevarla a recibir atención médica.

A partir de esos elementos, la Justicia resolvió liberar a la madre y concentrar la investigación en el hombre.

Mientras tanto, la Secretaría de Niñez municipal intervino para garantizar la protección de los menores. Seis de los hermanos quedaron provisoriamente bajo el cuidado de su abuela y una tía, mientras que la niña de dos años continúa internada y bajo seguimiento médico.

Los policías también ayudaron a los chicos

Durante el procedimiento, efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela y de la Comisaría Primera asistieron a los menores y organizaron una colecta de ropa para ellos, debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que fueron encontrados.

Finalmente, el juez de Garantías N° 6 descentralizado de Florencio Varela, Diego Agüero, ordenó la detención formal del padre. El acusado quedó alojado en la Comisaría Primera.

La imputación contempla los delitos de abandono de personas agravado por el grave daño ocasionado en la salud de las víctimas y por el vínculo, además de coacción en concurso real.

La investigación continúa para determinar cuánto tiempo permanecieron los menores en esas condiciones y establecer todas las responsabilidades que pudieran surgir del caso.