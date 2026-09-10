Sirenazo Nacional: "No estamos pidiendo limosna, pedimos lo que nos corresponde"

Las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios sonaron de manera simultánea en distintos puntos del país este jueves 10 de septiembre, en el marco de una jornada de protesta impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El reclamo apunta a la transferencia de fondos que, según denuncian, están establecidos por ley y todavía no fueron distribuidos.

La medida fue anunciada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto a las 29 federaciones provinciales. El planteo contempla cuatro ejes y cuestiona aspectos de la política económica y administrativa del Gobierno de Javier Milei.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la situación financiera del sistema. Según informó el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, existe un remanente de $59.330.748.051,41 correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores, que todavía no fue ejecutado ni distribuido. De acuerdo con el cálculo realizado por la propia organización, el monto representa alrededor de $45 millones por asociación.

En diálogo con Radio FMQ, Natalia Messina, abogada y secretaria de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal, explicó el motivo de la protesta y remarcó que se trata de recursos que tienen una asignación específica.

"Estamos pidiendo los fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Son fondos con afectación específica", señaló Messina.

En ese sentido, la dirigente aclaró que el pedido no implica solicitar recursos extraordinarios. "No estamos pidiendo algo extra o limosna, estamos pidiendo lo que nos corresponde", afirmó.

Messina también hizo referencia al monto que permanece sin distribuir: "Se determinó que hay 59 mil millones de pesos que todavía no se distribuyeron en los cuarteles de todo el país".

La falta de recursos también genera preocupación por la posibilidad de renovar y mantener el equipamiento utilizado en las tareas de emergencia. En ese sentido, la secretaria de los Bomberos Voluntarios de Bernal explicó que una autobomba puede tener un costo muy elevado.

"Una autobomba sale 400 mil dólares para arriba y muchas veces compramos vehículos en buen estado del exterior y tenemos problemas con el giro de fondos", sostuvo.

A pesar de la situación planteada, Messina aclaró que el cuartel de Bernal no atraviesa actualmente un riesgo de cierre, aunque remarcó la necesidad de contar con recursos para sostener el equipamiento. "Nosotros hoy no corremos riesgo de cerrar nuestras puertas, pero es cierto que tenemos que reequiparnos constantemente", expresó.