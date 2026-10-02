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Viernes, 2 de octubre de 2026

Solano: quiso viajar gratis, atacó al chofer de la línea 585 y terminó detenido

Redacción FMQ
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Un chofer de la línea 585 fue agredido por un hombre que pretendía viajar sin pagar el boleto en el barrio Los Eucaliptos de San Francisco Solano. El hecho ocurrió anoche y terminó con el trabajador lesionado y el agresor detenido.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando el conductor se negó a trasladar al pasajero sin que abonara el costo del viaje. Ante esta situación, el hombre reaccionó violentamente y atacó al chofer.

Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió un fuerte golpe en el tabique nasal y debió recibir asistencia. Tras el episodio, intervino personal policial y el presunto agresor fue detenido. Se investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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