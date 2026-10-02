Solano: quiso viajar gratis, atacó al chofer de la línea 585 y terminó detenido

Un chofer de la línea 585 fue agredido por un hombre que pretendía viajar sin pagar el boleto en el barrio Los Eucaliptos de San Francisco Solano. El hecho ocurrió anoche y terminó con el trabajador lesionado y el agresor detenido.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando el conductor se negó a trasladar al pasajero sin que abonara el costo del viaje. Ante esta situación, el hombre reaccionó violentamente y atacó al chofer.

Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió un fuerte golpe en el tabique nasal y debió recibir asistencia. Tras el episodio, intervino personal policial y el presunto agresor fue detenido. Se investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.