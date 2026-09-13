Sorpresa en Luján: Tissera anunció que renunció como obispo de Quilmes

El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, anunció este domingo que presentó formalmente su renuncia al Papa León XIV, luego de cumplir 75 años. La confirmación se produjo durante la misa celebrada en la Basílica de Luján, en el marco de la 48ª Peregrinación Diocesana y del inicio de las celebraciones por los 50 años de la Diócesis de Quilmes.

Ante unos 8 mil fieles de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Tissera comunicó que elevó su renuncia al Santo Padre, tal como establece el Código de Derecho Canónico para los obispos que alcanzan esa edad.

"Hace apenas tres días celebré mis 75 años de vida. Y en cumplimiento de lo que nos pide a todos los obispos el Código de Derecho Canónico, he presentado formalmente mi renuncia al Santo Padre, el Papa León XIV, como obispo de esta querida diócesis de Quilmes", expresó durante su homilía.

El anuncio tuvo lugar en una jornada especialmente significativa para la comunidad diocesana, que peregrinó hasta el Santuario de Luján bajo el lema "De la mano de la Virgen, ¡caminemos con la alegría del Evangelio!". La celebración marcó además el inicio formal de la semana de actividades por las Bodas de Oro de la Diócesis de Quilmes, creada hace medio siglo.

Durante su mensaje, Tissera vinculó la presentación de su renuncia con su recorrido personal y pastoral al frente de la Iglesia local. "Hoy vengo a los pies de la Virgen no solo a dar gracias por la historia de nuestro pueblo, sino también a entregarle mi propio ministerio, mis límites, mis aciertos y mi vida entera gastada junto a ustedes", manifestó.

El obispo también se refirió a los desafíos sociales que atraviesan las comunidades de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, y destacó el camino recorrido por la diócesis a lo largo de sus 50 años de historia, con momentos de dolor, transformaciones y un amplio trabajo pastoral.

Ahora será el Papa León XIV quien deberá aceptar o no la renuncia presentada por Tissera y determinar los pasos a seguir para la continuidad del gobierno pastoral de la Diócesis de Quilmes.

La jornada en Luján reunió a integrantes de las distintas comunidades de los tres distritos que conforman la diócesis. Luego de la celebración religiosa, los peregrinos participaron de un almuerzo comunitario y del rezo del Santo Rosario.

Las actividades por el 50° aniversario de la Diócesis de Quilmes continuarán durante toda la semana y tendrán su celebración ce ntral el próximo sábado 19 de septiembre, a las 19, en la Catedral de Quilmes.