Sorpresivo paro docente en Quilmes y la Provincia por violencia en las escuelas

La escalada de episodios de violencia contra trabajadores de la educación en distintos distritos bonaerenses derivó en la convocatoria a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre, que afectará el dictado de clases en las escuelas públicas de nivel Inicial, Primario y Secundario. En Quilmes, la jornada incluirá una actividad de difusión y visibilización en la Plaza de la Estación, donde los docentes repartirán volantes y harán oír sus reclamos.

La medida de fuerza fue definida de manera unificada por cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): SUTEBA, FEB, AMET y UDOCBA. De esta manera, el reclamo se extenderá al ámbito provincial, luego de que las medidas impulsadas hasta el momento se desarrollaran principalmente en el plano municipal.

La decisión sindical responde a una serie de hechos de gravedad registrados durante las últimas semanas, que tuvieron como víctimas a trabajadores de la educación en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre los episodios denunciados se encuentran el ataque con gas pimienta y golpes a una maestra en San Miguel, la hospitalización de la directora de un colegio de Hurlingham tras ser agredida por familiares, la golpiza a un docente frente a sus alumnos en Almirante Brown y las agresiones físicas acompañadas de amenazas de muerte denunciadas en Florencio Varela.

Frente a este escenario, los sindicatos resolvieron profundizar las medidas de protesta y reclamar por mayores garantías de seguridad para quienes trabajan en las instituciones educativas.

La actividad en Quilmes

En el marco del paro provincial, docentes de Quilmes realizarán una jornada de difusión y visibilización para expresar su preocupación por los hechos de violencia y exigir respuestas ante la problemática.

La actividad tendrá lugar este jueves 1° de octubre, a partir de las 11, en la Plaza de la Estación de Quilmes, ubicada en la intersección de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Allí, los trabajadores de la educación repartirán volantes y llevarán adelante acciones para hacer público su reclamo.

La convocatoria se suma a la jornada provincial de protesta, que busca poner en agenda las agresiones contra docentes y directivos y reclamar condiciones de seguridad para el desarrollo de las tareas educativas.