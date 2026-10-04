Susto en la calle: una camioneta se incendió en plena circulación

Una camioneta quedó parcialmente destruida este jueves luego de incendiarse mientras circulaba por la calle Laprida, entre Necochea y Condarco, en Quilmes Oeste, y el conductor logró advertir a tiempo la situación, detener la marcha y salir del vehículo antes de que las llamas avanzaran.

Según se informó, el episodio ocurrió cuando el hombre que manejaba el utilitario notó que algo no funcionaba correctamente y comenzó a salir fuego del vehículo. Ante esta situación, frenó inmediatamente y descendió de la camioneta mientras el incendio comenzaba a extenderse por el interior.

Tras el aviso de emergencia, Bomberos acudieron rápidamente al lugar, aproximadamente cinco minutos después del llamado, y desplegaron un operativo para controlar las llamas.

El fuego provocó importantes daños materiales y consumió cerca de la mitad de la camioneta. La intervención de los servidores públicos permitió sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la zona.

El hecho generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones, aunque no se registraron personas heridas.

Hasta el momento, no fueron determinadas las causas que originaron el incendio. Las circunstancias deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.