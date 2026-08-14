Susto en Quilmes Oeste: se incendió un auto junto a un poste de luz

Un importante incendio se desató en un automóvil que se encontraba estacionado en la zona de Luis Agote y Mosconi, en Quilmes Oeste, y generó preocupación entre los vecinos por la cercanía del vehículo con una vivienda y un poste de alumbrado.

El fuego se inició mientras el auto permanecía estacionado y rápidamente tomó parte del rodado. Ante la situación, se dio aviso a los Bomberos de Quilmes, que acudieron al lugar y trabajaron para controlar y sofocar las llamas.

El vehículo siniestrado se encontraba a poco más de un metro de un poste de alumbrado y próximo a una vivienda, lo que incrementó la preocupación de quienes se encontraban en la zona ante la posibilidad de que el fuego pudiera propagarse.

Finalmente, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que alcanzara otras estructuras. No se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.