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Viernes, 14 de agosto de 2026

Susto en Quilmes Oeste: se incendió un auto junto a un poste de luz

El hecho ocurrió este jueves por la noche en el cruce de Luis Agote y Mosconi.

Redacción FMQ
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Un importante incendio se desató en un automóvil que se encontraba estacionado en la zona de Luis Agote y Mosconi, en Quilmes Oeste, y generó preocupación entre los vecinos por la cercanía del vehículo con una vivienda y un poste de alumbrado.

El fuego se inició mientras el auto permanecía estacionado y rápidamente tomó parte del rodado. Ante la situación, se dio aviso a los Bomberos de Quilmes, que acudieron al lugar y trabajaron para controlar y sofocar las llamas.

El vehículo siniestrado se encontraba a poco más de un metro de un poste de alumbrado y próximo a una vivienda, lo que incrementó la preocupación de quienes se encontraban en la zona ante la posibilidad de que el fuego pudiera propagarse.

Finalmente, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que alcanzara otras estructuras. No se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

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