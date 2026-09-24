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Jueves, 24 de septiembre de 2026

Susto en Villa La Florida: peligro de derrumbe en una casa tras un incendio

Redacción FMQ
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Un incendio generalizado se registró en una vivienda ubicada sobre calle 830, entre Homero Manzi y Darío Alessandro, en Villa La Florida.

Ante la magnitud del siniestro, trabajaron dos dotaciones de Bomberos de La Florida, que concentraron sus tareas en controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia una vivienda lindera.

Como consecuencia del incendio, el inmueble quedó inhabitable y presenta riesgo de caída debido a las altas temperaturas que afectaron su estructura. Finalizadas las tareas, los bomberos brindaron al propietario las indicaciones y los pasos a seguir correspondientes ante el estado en que quedó la vivienda.

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