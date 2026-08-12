Taller de cocina Sin Gluten: cuándo y dónde será la jornada en Ezpeleta

Este jueves se realizará una nueva edición del Taller de cocina Sin Gluten, una propuesta gratuita que busca brindar herramientas y conocimientos para llevar adelante una alimentación segura y libre de gluten.

La jornada comenzará a las 10 horas y tendrá lugar en el Salón Cognac, ubicado en Chile 310, Ezpeleta. La actividad está especialmente orientada a personas recientemente diagnosticadas con celiaquía, familiares, madres, padres y cuidadores, además de vecinos y vecinas interesados en aprender prácticas seguras para cocinar sin gluten.

Durante el encuentro se abordarán distintas herramientas vinculadas con la cocina libre de gluten, como la prevención de la contaminación cruzada, los cuidados necesarios con los utensilios y la identificación de productos aptos para personas celíacas.

La capacitación será gratuita, presencial y con cupos limitados. La inscripción se realiza a través de Mi Quilmes Digital. Para consultas, también está disponible el correo capacitacionesbromatologia@quilmes.gov.ar.