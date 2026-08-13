Taller gratuito de IA en Quilmes: cómo inscribirse y dónde será
La propuesta está dirigida a personas interesadas en aprender a crear sus propias aplicaciones y herramientas digitales.
El Municipio de Quilmes, a través de Quilmes TEC, llevará adelante un nuevo taller gratuito de Inteligencia Artificial orientado al desarrollo de herramientas y aplicaciones digitales.
La capacitación se realizará este jueves 13 de agosto, de 14 a 17 horas, en la sede de Quilmes TEC, ubicada en Lamadrid y Martín Rodríguez, Quilmes Oeste. La propuesta está dirigida a personas interesadas en aprender a crear sus propias aplicaciones y herramientas digitales con asistencia de Inteligencia Artificial.
El encuentro será presencial, gratuito y con cupos limitados, por lo que quienes quieran participar deberán realizar la inscripción previamente.
Para anotarse o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico quilmestec@quilmes.gov.ar.