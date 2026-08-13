Menú
Radio en vivo
Jueves, 13 de agosto de 2026

Taller gratuito de IA en Quilmes: cómo inscribirse y dónde será

La propuesta está dirigida a personas interesadas en aprender a crear sus propias aplicaciones y herramientas digitales.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Municipio de Quilmes, a través de Quilmes TEC, llevará adelante un nuevo taller gratuito de Inteligencia Artificial orientado al desarrollo de herramientas y aplicaciones digitales.

La capacitación se realizará este jueves 13 de agosto, de 14 a 17 horas, en la sede de Quilmes TEC, ubicada en Lamadrid y Martín Rodríguez, Quilmes Oeste. La propuesta está dirigida a personas interesadas en aprender a crear sus propias aplicaciones y herramientas digitales con asistencia de Inteligencia Artificial.

El encuentro será presencial, gratuito y con cupos limitados, por lo que quienes quieran participar deberán realizar la inscripción previamente.

Para anotarse o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico quilmestec@quilmes.gov.ar.

Esta nota habla de:
1
Un caño explotó, las calles se inundaron y vecinos de Quilmes Oeste sufren las consecuencias
Noticias Locales

Un caño explotó, las calles se inundaron y vecinos de Quilmes Oeste sufren las consecuencias

2
Choque, daños y una lista de infracciones: el escándalo detrás del camión que golpeó el bajo nivel
Noticias Locales

Choque, daños y una lista de infracciones: el escándalo detrás del camión que golpeó el bajo nivel

3
León XIV en la Argentina: impulsan tres días no laborables por la visita del Papa
Sociedad

León XIV en la Argentina: impulsan tres días no laborables por la visita del Papa

4
Otro robo de bronce en Quilmes: arrancó una baranda, pasó un patrullero y lo detuvieron vigiladores
Noticias Locales

Otro robo de bronce en Quilmes: arrancó una baranda, pasó un patrullero y lo detuvieron vigiladores

5
Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 13 de agosto
Clima

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 13 de agosto

Últimas noticias de Quilmes