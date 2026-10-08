Taller gratuito sobre Monotributo Social en Quilmes: dónde y cuándo

Desde Punto Emprende anunciaron la realización de un taller destinado a emprendedores, emprendedoras y comerciantes de Quilmes, con el objetivo de brindar herramientas y asesoramiento sobre el Monotributo Social y la Ley ALAS.



La actividad se llevará a cabo el jueves 15 de octubre, de 10 a 12, en la Cámara de Comercio de Quilmes, ubicada en Nicolás Videla 121, Quilmes Centro.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer los beneficios, requisitos y alcances de estos programas, incorporando herramientas que les permitan fortalecer y formalizar sus emprendimientos y negocios.

Las inscripciones se realizan a través de Mi Quilmes Digital. Además, quienes quieran obtener más información pueden comunicarse mediante el correo puntoemprende@quilmes.gov.ar.