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Jueves, 8 de octubre de 2026

Taller gratuito sobre Monotributo Social en Quilmes: dónde y cuándo

Los participantes podrán conocer los beneficios, requisitos y alcances de estos programas.

Redacción FMQ
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  Desde Punto Emprende anunciaron la realización de un taller destinado a emprendedores, emprendedoras y comerciantes de Quilmes, con el objetivo de brindar herramientas y asesoramiento sobre el Monotributo Social y la Ley ALAS.

La actividad se llevará a cabo el jueves 15 de octubre, de 10 a 12, en la Cámara de Comercio de Quilmes, ubicada en Nicolás Videla 121, Quilmes Centro.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer los beneficios, requisitos y alcances de estos programas, incorporando herramientas que les permitan fortalecer y formalizar sus emprendimientos y negocios.

Las inscripciones se realizan a través de Mi Quilmes Digital. Además, quienes quieran obtener más información pueden comunicarse mediante el correo puntoemprende@quilmes.gov.ar.

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