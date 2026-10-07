Tenía pedido de captura y cayó en plena calle en Berazategui

Un hombre que permanecía prófugo de la Justicia en el marco de una causa por abuso sexual agravado contra su sobrina nieta fue detenido en Berazategui por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

La captura se concretó en la localidad de Villa España, donde los investigadores habían establecido que el acusado se encontraba oculto. El operativo permitió localizarlo en la vía pública, sobre la calle 31 al 4100.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la madre de la víctima. Según consta en la causa, los hechos habrían ocurrido entre octubre y diciembre de 2018, en la localidad de Berisso, cuando la niña tenía nueve años y convivía con su tío abuelo dentro del mismo predio.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado esa convivencia para cometer los abusos en reiteradas oportunidades. Tras el inicio de las actuaciones judiciales, se dio a la fuga y permaneció prófugo durante varios años.

Ante los distintos intentos para localizarlo, la Unidad de Instrucción Funcional de Juicio N°11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, dispuso nuevas tareas investigativas y encomendó el trabajo al Departamento Delitos Fiscales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

A partir de las pesquisas, los investigadores lograron establecer que el acusado se ocultaba en una vivienda de Villa España, en el partido de Berazategui.

Con la información reunida, el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, a cargo del juez Guillermo Federico Atencio, ordenó su captura. Los agentes federales montaron un operativo en la zona y finalmente lograron identificarlo y detenerlo cuando se encontraba en la calle.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa. Según informó la Policía Federal, además, registra antecedentes por un robo agravado cometido en poblado y en banda.