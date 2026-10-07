Tensión en pleno centro de Quilmes: increparon a la Patrulla Urbana por una infracción

Un vehículo detenido en plena peatonal Rivadavia terminó generando una situación de tensión este martes en el centro de Quilmes, luego de que agentes de la Patrulla Urbana se acercaran para advertir a sus ocupantes que no podían permanecer estacionados en ese sector.

El episodio ocurrió en Rivadavia y San Martín, donde el rodado se encontraba detenido en una zona exclusiva para el tránsito peatonal. Ante la presencia del vehículo, personal municipal intervino para señalar la infracción y pedir que fuera retirado.

La advertencia derivó en una fuerte discusión. Los ocupantes del automóvil reaccionaron a los gritos y comenzaron a increpar a los agentes, generando un llamativo intercambio frente a las personas que circulaban por la zona.

La escena fue registrada por un repartidor que se encontraba trabajando en el lugar. Parte de la discusión quedó grabada y posteriormente el video comenzó a difundirse en redes sociales.

El cruce se produjo en uno de los sectores más transitados del centro quilmeño. Finalmente, el vehículo fue retirado de la peatonal y la situación terminó sin que se registraran otros incidentes.