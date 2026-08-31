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Lunes, 31 de agosto de 2026

Tensión y corridas en Quilmes Oeste: dos grupos se enfrentaron a los piedrazos tras una fiesta

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en José Barton y Entre Ríos, en el barrio La Primavera. Hubo persecuciones y corridas por las calles.

Redacción FMQ
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Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante la madrugada del domingo en el barrio La Primavera, Quilmes Oeste, donde dos numerosos grupos de personas protagonizaron incidentes en las inmediaciones de una Sociedad de Fomento.

El episodio ocurrió a la salida de una fiesta realizada en el lugar y tuvo como escenario la esquina de José Barton y Entre Ríos. Según trascendió, una vez finalizada la celebración se habría iniciado un enfrentamiento entre dos grupos que rápidamente pasó a mayores.

En medio de la situación se registraron corridas, lanzamiento de piedras y persecuciones por las calles, mientras varias personas intentaban alejarse del lugar para evitar quedar en medio de los disturbios.

La escena generó temor entre los vecinos de La Primavera, que durante varios minutos presenciaron el descontrol en la vía pública. Algunas personas incluso debieron refugiarse o retirarse rápidamente de la zona ante el avance de los grupos.

Los incidentes se produjeron durante la madrugada, en un horario en el que había poca circulación por el barrio, lo que incrementó la preocupación de quienes viven en las inmediaciones.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre personas heridas, detenidas o daños materiales como consecuencia de los enfrentamientos.

El episodio volvió a poner en alerta a los vecinos de la zona, especialmente por la cantidad de personas involucradas y la violencia que se habría registrado a la salida de la fiesta.

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