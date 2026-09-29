Terror en Don Bosco: la amenazó de muerte con una cuchilla durante una discusión

Un hombre de 43 años fue aprehendido en Don Bosco, acusado de amenazar de muerte a su pareja con una cuchilla durante una discusión en una vivienda de la zona.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre San Martín al 1900, donde efectivos policiales intervinieron luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación de pareja.

Al llegar al domicilio, los agentes fueron recibidos por la víctima, quien relató que había mantenido una discusión con su pareja y que, en medio del conflicto, el hombre tomó una cuchilla de cocina y comenzó a amenazarla de muerte.

Ante la situación, la mujer logró salir de la vivienda y pedir asistencia policial. Con su autorización, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron al acusado en el interior, por lo que procedieron a reducirlo y aprehenderlo.

Durante el operativo, los policías secuestraron la cuchilla de cocina que habría sido utilizada durante las amenazas.

La víctima y el acusado fueron trasladados por separado a la Comisaría Quilmes 10ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la aprehensión del hombre por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma, en contexto de violencia de género.